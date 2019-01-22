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Posted 22 января 2019, 10:31

Published 22 января 2019, 10:31

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Принадлежащая «Магнитострою» компания построит 50 квартир для сирот Нижнего Тагила

22 января 2019, 10:31
62 млн рублей выделено на строительство 50 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. Строительством займется компания, совладельцем которой является ООО «Трест-Магнитострой».

В Нижнем Тагиле к 2020 году будет построено еще 50 квартир для детей-сирот. На это выделено 62 млн рублей Фондом жилищного строительства Свердловской области.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен к 2020 году построить 50 квартир площадью не менее 31 кв. м. По контракту подрядчик должен провести в квартирах полный комплекс строительных и пуско-наладочных работ. В помещениях должна быть произведена отделка, установлены приборы отопления, металлическая входная дверь со врезным замком, межкомнатные двери, оконные системы, трубы ГВС и ХВС, электропроводка с приборами учета, ванна, умывальник и унитаз. Также в квартире должны быть электрическая плита с духовым шкафом и пожарные оповещатели.

Победителем в электронном аукционе стало ООО «СУ № 5» из Челябинска. Владельцами компании являются Сергей Лакнитский и ООО «Трест-Магнитострой», осуществляющее строительство домов на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.

За последние 5 лет СУ №5 выиграло несколько контрактов по строительству квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. Наиболее крупные контракты были в 2018 году заключены с администрацией Нижнего Тагила, всего с муниципалитетом было заключено около 20 контрактов за минувший год. Суммы сделок варьируются от 2 до 9 млн рублей. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 39 млн рублей.

#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Госзакупки#Сироты#Квартиры
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