Принадлежащая «Магнитострою» компания построит 50 квартир для сирот Нижнего Тагила

За последние 5 лет СУ №5 выиграло несколько контрактов по строительству квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле. Наиболее крупные контракты были в 2018 году заключены с администрацией Нижнего Тагила, всего с муниципалитетом было заключено около 20 контрактов за минувший год. Суммы сделок варьируются от 2 до 9 млн рублей. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 39 млн рублей.