Школа №100 в Нижнем Тагиле станет самым современным учреждением города

Строительно-монтажные работы идут по графику, об этом сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Валерий Суров. До конца февраля подрядчику предстоит завершить кладку внутренних перегородок. В марте бригады должны приступить к малярным, штукатурным, электротехническим и пусконаладочным работам. Всего в строительстве задействованы около 200 человек.