Школа №100 в Нижнем Тагиле станет самым современным учреждением города

Posted 22 января 2019, 13:48
Published 22 января 2019, 13:48
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Школа №100 в Нижнем Тагиле на 1200 мест откроется в сентябре 2019 года. Запись в первые классы стартует 1 февраля, а 10 февраля начнут принимать документы от родителей и законных представителей учеников 2-11 классов.
Строительно-монтажные работы идут по графику, об этом сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Валерий Суров. До конца февраля подрядчику предстоит завершить кладку внутренних перегородок. В марте бригады должны приступить к малярным, штукатурным, электротехническим и пусконаладочным работам. Всего в строительстве задействованы около 200 человек.
Образовательное учреждение будет оснащено современными системами отопления, кондиционирования, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.
По словам Юрченко, организована работа по лицензированию учреждения, составлению учебного плана, а также ведется набор сотрудников.
Школа будет оборудована современными кабинетами технологии, новейшими спортивными тренажерами, специализированными лабораториями по физике, химии и биологии, об этом заявила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
За школой №100 закреплен ЖК «Запрудный», переулки Дальний и Раздольный, улицы А. З. Смелянского, Булата Окуджавы, Удовенко и 2-е Фотеево. А также территории по проспекту Уральскому, 70, 74, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 89б, 101, 105, 107, 109, 111, 113, улицы Захарова, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Черноисточинского шоссе, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.