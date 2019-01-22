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Posted 22 января 2019,, 01:30

Published 22 января 2019,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчанин обвинил автосалон в навязывании покупки автомобиля

22 января 2019, 01:30
Тагильчанин обвинил сотрудников автосалона Верхней Пышмы в том, что они заставили его подписать документы на автомобиль, который он не хотел покупать.

8 декабря тагильчанин приехал в автосалон в Верхней Пышме за автомобилем Volkswagen. Машину он собирался взять в кредит, но в кредите ему отказали.

Однако по дороге домой ему позвонил менеджер салона и пояснил, что кредит ему одобрен и попросил вернуться. Его встретил сотрудник компании и сказал, что нужно подписать документы о том, что он приобретает автомобиль Renault. Якобы так будет проще получить кредит на понравившийся тагильчанину Volkswagen.

По словам мужчины, менеджер компании потребовал заплатить 130 тысяч рублей или подписать документы. Покупатель подписал отказ от приобретения Volkswagen.

После этого мужчина обратился в Роспотребнадзор. Там рассказали, что это не единичный случай, когда автосалоны реализуют тот товар, который покупатель не собирался приобретать.

Теперь машина, приобретенная тагильчанином, стоит на парковке, оформлять документы на нее он не хочет. Он написал заявление в полицию, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Кредит#Роспотребнадзор#Мошенники#Машина#Автосалон
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