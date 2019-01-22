Тагильчанин обвинил автосалон в навязывании покупки автомобиля

Однако по дороге домой ему позвонил менеджер салона и пояснил, что кредит ему одобрен и попросил вернуться. Его встретил сотрудник компании и сказал, что нужно подписать документы о том, что он приобретает автомобиль Renault. Якобы так будет проще получить кредит на понравившийся тагильчанину Volkswagen.