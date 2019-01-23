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Posted 23 января 2019, 14:06

Published 23 января 2019, 14:06

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Депутаты Екатеринбурга согласуют с прокуратурой отчет об израсходованных средствах

23 января 2019, 14:06
Депутаты гордумы Екатеринбурга не будут пока что отчитываться за израсходованные средства в размере 50 тысяч рублей. Члены комиссии по местному самоуправлению не смогли принять единого решения и решили посоветоваться с прокуратурой уральской столицы.

В течение часа члены комиссии обсуждали введение отчетности об израсходованных средствах. Думцы не смогли принять единого решения, так как депутатские расходы подразумевают разные траты.

Возникло много вопросов по поводу отношения некоторых расходов к тратам на депутатскую деятельность.

Вот в пример нам показывают отчет: поездка на Ганину Яму, скандинавская ходьба с шоколадками. Это депутатская деятельность? спросил вице-спикер гордумы уральской столицы Виктор Тестов.

К единому мнению депутаты так и не пришли, они решили согласовать форму отчета с прокуратурой, сообщает Znak.com.

Напомним, что ранее глава комиссии Алексей Вихарев предложил депутатам отчитываться за израсходованные средства.

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