Квартиру залило дождем: жительница Первоуральска отсудила более 140 тысяч руб. у УК

Posted 23 января 2019,, 09:39
Published 23 января 2019,, 09:39
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В августе 2016 года потолок в ванной комнате жительницы Первоуральска протек. В результате этого на стыках стен в ванной, кухне, туалете и комнате появилась плесень. Пострадавшая обратилась в управляющую компанию, где ей порекомендовали воспользоваться услугами независимого оценщика.
Оценщик выставил смету в 79 тысяч рублей. Однако управляющая компания отказалась возместить ущерб хозяйке квартиры. Тогда пострадавшая вместе с другими собственниками квартир обратилась в суд.
Требования собственников жилплощади было удовлетворено судом. С управляющей компании были взысканы 142 786 рублей, 79 тысяч рублей из которых назначены в качестве оплаты ущерба пострадавшей, 7000 рублей – убытков, 9000 – компенсации морального вреда, а также – штраф 47 535 рублей.
Также суд определил срок проведения восстановительных работ общедомового имущества, информирует Just Media.