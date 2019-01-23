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Posted 23 января 2019,, 09:39

Published 23 января 2019,, 09:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Квартиру залило дождем: жительница Первоуральска отсудила более 140 тысяч руб. у УК

23 января 2019, 09:39
Жительница Первоуральска, квартира которой пострадала от дождя из-за протекающего потолка, отсудила у управляющей компании 142 786 рублей.

В августе 2016 года потолок в ванной комнате жительницы Первоуральска протек. В результате этого на стыках стен в ванной, кухне, туалете и комнате появилась плесень. Пострадавшая обратилась в управляющую компанию, где ей порекомендовали воспользоваться услугами независимого оценщика.

Оценщик выставил смету в 79 тысяч рублей. Однако управляющая компания отказалась возместить ущерб хозяйке квартиры. Тогда пострадавшая вместе с другими собственниками квартир обратилась в суд.

Требования собственников жилплощади было удовлетворено судом. С управляющей компании были взысканы 142 786 рублей, 79 тысяч рублей из которых назначены в качестве оплаты ущерба пострадавшей, 7000 рублей – убытков, 9000 – компенсации морального вреда, а также штраф 47 535 рублей.

Также суд определил срок проведения восстановительных работ общедомового имущества, информирует Just Media.

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#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Суд#Ремонт#УК
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