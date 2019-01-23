Квартиру залило дождем: жительница Первоуральска отсудила более 140 тысяч руб. у УК

В августе 2016 года потолок в ванной комнате жительницы Первоуральска протек. В результате этого на стыках стен в ванной, кухне, туалете и комнате появилась плесень. Пострадавшая обратилась в управляющую компанию, где ей порекомендовали воспользоваться услугами независимого оценщика.