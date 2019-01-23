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Posted 23 января 2019, 19:30

Published 23 января 2019, 19:30

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Пенсионерка из Первоуральска разыскивается полицией и родственниками

23 января 2019, 19:30
На территории Первоуральска органы внутренних дел ведут поиски пропавшей без вести пенсионерки Созоновой Валентины Ивановны. Женщина страдает потерей памяти и дезориентирована в пространстве. В последний раз её видели в садово-коммерческом товариществе.

20 января в 16:30 Валентина Ивановна покинула садово-коммерческое товарищество «Поляна» и с того момента не вернулась.

Рост пропавшей женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, короткие прямые тёмные волосы и тёмные глаза. Была одета в зелёную дублёнку с капюшоном на меху, меховую коричневую шапку, чёрные брюки и чёрные кожаные зимние сапоги.

По информации сообщества «Инцидент | Первоуральск», пропавшая пенсионерка страдает потерей памяти и может быть дезориентирована в пространстве. Информацию о местонахождении следует сообщать в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону 8(3439)64-82-21.

#Происшествия#Первоуральск#Полиция#Поиск#Пенсионерка#Пропавший#Потеря памяти
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