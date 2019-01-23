Пенсионерка из Первоуральска разыскивается полицией и родственниками

На территории Первоуральска органы внутренних дел ведут поиски пропавшей без вести пенсионерки Созоновой Валентины Ивановны. Женщина страдает потерей памяти и дезориентирована в пространстве. В последний раз её видели в садово-коммерческом товариществе.

20 января в 16:30 Валентина Ивановна покинула садово-коммерческое товарищество «Поляна» и с того момента не вернулась. Рост пропавшей женщины составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, короткие прямые тёмные волосы и тёмные глаза. Была одета в зелёную дублёнку с капюшоном на меху, меховую коричневую шапку, чёрные брюки и чёрные кожаные зимние сапоги. По информации сообщества «Инцидент | Первоуральск», пропавшая пенсионерка страдает потерей памяти и может быть дезориентирована в пространстве. Информацию о местонахождении следует сообщать в ОМВД России по городу Первоуральску по телефону 8(3439)64-82-21.