Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи за пустующий 10 лет земельный участок

Posted 23 января 2019, 15:18
Published 23 января 2019, 15:18
Modified 29 ноября, 17:20
Updated 29 ноября, 17:20
Екатеринбуржец купил земельный участок в 2008 году. На приобретенных 10 сотках он планировал построить дом.
Однако за 10 лет владелец участка лишь огородил его забором. Это выяснилось при внеплановой проверке сотрудниками кадастровой службы Свердловской области. В отношении мужчины было возбуждено административное дело, и суд вынес решение о выплате екатеринбуржцем штрафа в размере 32 тысяч 861 рубля, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом, начать строительство дома нужно было в течение трех лет.
Мужчина обратился в суд для отмены решения, однако ни районный, ни областной суды не отменили принятое ранее решение, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.