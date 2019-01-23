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Posted 23 января 2019, 15:18

Published 23 января 2019, 15:18

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи за пустующий 10 лет земельный участок

23 января 2019, 15:18
Житель Екатеринбурга оштрафован на 32 тысячи рублей за то, что за 10 лет не построил жилой дом на земельном участке.

Екатеринбуржец купил земельный участок в 2008 году. На приобретенных 10 сотках он планировал построить дом.

Однако за 10 лет владелец участка лишь огородил его забором. Это выяснилось при внеплановой проверке сотрудниками кадастровой службы Свердловской области. В отношении мужчины было возбуждено административное дело, и суд вынес решение о выплате екатеринбуржцем штрафа в размере 32 тысяч 861 рубля, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом, начать строительство дома нужно было в течение трех лет.

Мужчина обратился в суд для отмены решения, однако ни районный, ни областной суды не отменили принятое ранее решение, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Штраф#Дом#Строительсво#Пустырь
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