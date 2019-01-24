Жители Екатеринбурга получили номер для жалоб на качество услуг ЖКХ

Posted 24 января 2019, 03:00
Published 24 января 2019, 03:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В обращении по телефону горячей линии 8(343)229-59-24 екатеринбуржцы должны указывать время, когда произошла авария, свою управляющую компанию, а также адрес проживания и номер для связи. Поступающие жалобы будут проверяться на соответствие законодательству в сфере ЖКХ.
Инициатором создания горячей линии для жителей Екатеринбурга стала городская прокуратура, сообщает «Областная газета».