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Posted 24 января 2019, 03:00

Published 24 января 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Жители Екатеринбурга получили номер для жалоб на качество услуг ЖКХ

24 января 2019, 03:00
Из-за частых коммунальных аварий в столице Свердловской области была организована горячая линия по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ для жителей города. Информацию, поступающую по линии, будет проверять прокуратура.

В обращении по телефону горячей линии 8(343)229-59-24 екатеринбуржцы должны указывать время, когда произошла авария, свою управляющую компанию, а также адрес проживания и номер для связи. Поступающие жалобы будут проверяться на соответствие законодательству в сфере ЖКХ.

Инициатором создания горячей линии для жителей Екатеринбурга стала городская прокуратура, сообщает «Областная газета».

#Общество#Новости УрФО#Проверка#Прокуратура#ЖКХ#Управляющая компания#Горячая линия#Коммунальная авария#Телефон#Екатеринбург
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