Госдолг Свердловской области составил 72 млрд 792 млн рублей на 1 января 2019 года

Posted 25 января 2019,, 12:09
Published 25 января 2019,, 12:09
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Бюджетные кредиты, полученные Свердловской областью, составляют 19 миллиардов 722 миллиона 839 тысяч, кредиты от организаций – 31 миллиард 970 миллионов рублей. Долг госгарантии составляет 1 миллиард 100 миллионов рублей, ценных бумаг – 20 миллиардов рублей. Отчет о госдолге обнародовало Минфинансов региона.
Стоит отметить, что в октябре 2018 года долговое обязательство насчитывало 55 миллиардов 700 миллионов рублей, информирует Urbc.ru.