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Posted 25 января 2019, 11:15

Published 25 января 2019, 11:15

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Предприятие в Екатеринбурге задолжало 35 сотрудникам более 3,1 млн рублей

25 января 2019, 11:15
ООО «ЭнерКонГрупп» в Екатеринбурге задолжало 35 сотрудникам предприятия заработную плату на сумму свыше 3,1 млн рублей.

ООО «ЭнерКонГрупп» не выплачивало 35 сотрудникам зарплату. На 10 января 2019 года сумма задолженности составила более 3,1 млн рублей.

Прокуратура Чкаловского района организовала совещание при участии руководителя компании, на котором в адрес юридического лица было вынесено представление с требованием устранить нарушения статей 22, 84.1, 140 Трудового кодекса Российской Федерации.

Предприятие выплатило работникам зарплату в полном объеме, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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