Депутат гордумы Екатеринбурга Швалев отказался от мандата из-за переезда в Омск

Posted 26 января 2019,, 11:48
Published 26 января 2019,, 11:48
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
29 января в гордуме уральской столицы примут решение о добровольном отказе от мандата Антона Швалева. Официальная причина будет озвучена на заседании. По неофициальным сведениям, Швалев займет пост вице-мэра Омска, информируют «Вечерние ведомости».
Напомним, что ранее три депутата Свердловской области уехали в Омск: Александр Бурков (губернатор Омской области), Андрей Жуковский и Илья Лобов.