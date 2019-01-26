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Posted 26 января 2019,, 11:48

Published 26 января 2019,, 11:48

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Депутат гордумы Екатеринбурга Швалев отказался от мандата из-за переезда в Омск

26 января 2019, 11:48
Депутат Екатеринбургской гордумы Антон Швалев решил добровольно сложить полномочия. По неофициальным данным, член эсеров отправится в Омск.

29 января в гордуме уральской столицы примут решение о добровольном отказе от мандата Антона Швалева. Официальная причина будет озвучена на заседании. По неофициальным сведениям, Швалев займет пост вице-мэра Омска, информируют «Вечерние ведомости».

Напомним, что ранее три депутата Свердловской области уехали в Омск: Александр Бурков (губернатор Омской области), Андрей Жуковский и Илья Лобов.

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