Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы

Прошедший в думу от ЛДПР Кирилл Романов является лидером среди тагильских депутатов по количеству неоплаченных штрафов на момент публикации. По данным сайта ФССП, за ним числятся 12 неоплаченных штрафов ГИБДД общей суммой 6500 рублей. Все они были зафиксированы камерами ГИБДД на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Депутат Романов нарушал правила дорожного движения в 2018 году летом и осенью: штрафы числятся от 5, 6, 14, 15, 18 (2 шт) и 27 июня, а также 7, 20 и 21 августа, 3 и 12 сентября. Эти штрафы числятся неоплаченными, по ним в январе 2019 года начаты исполнительные производства. Также, по данным сайта службы судебных приставов, у тагильского депутата было 8200 рублей долга по статье «Налоги и сборы включая пени».