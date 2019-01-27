Обманутые арамильские дольщики вновь вышли на митинг в Екатеринбурге

Posted 27 января 2019,, 04:30
Published 27 января 2019,, 04:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
26 января с 13:00 до 16:00 на площади Советской Армии в Екатеринбурге прошёл митинг обманутых арамильских дольщиков. Они требовали от властей достроить спроектированные дома в Арамиле и следовать условиям «дорожной карты», которую утвердил глава региона. К митингующим прибыл министр строительства Свердловской области Михаил Волков.
Люди на взводе, и я их понимаю. Они честно оплатили свои квартиры, взяли ипотеку, но из-за недобросовестного застройщика не получили ничего. Мы регулярно встречаемся с инициативными группами дольщиков и пайщиков, на которых рассказываем, что делается для решения их вопроса. Готов встречаться с людьми, объяснять, столько, сколько потребуется,написал министр в своём профиле в Instagram.
Присутствующим ещё раз рассказали о наличии «дорожной карты» и о том, что контроль за её исполнением находится у губернатора Куйвашева. Волков пообещал, что первые сдвиги начнутся в первом полугодии 2019 года, сообщают «Вечерние Ведомости». При этом, как уверяют дольщики, в случае, если ситуация не изменится к апрелю, они перейдут к более решительным формам протеста.