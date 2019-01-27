Обманутые арамильские дольщики вновь вышли на митинг в Екатеринбурге

Присутствующим ещё раз рассказали о наличии «дорожной карты» и о том, что контроль за её исполнением находится у губернатора Куйвашева. Волков пообещал, что первые сдвиги начнутся в первом полугодии 2019 года, сообщают «Вечерние Ведомости». При этом, как уверяют дольщики, в случае, если ситуация не изменится к апрелю, они перейдут к более решительным формам протеста.