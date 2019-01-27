Пожар площадью 1000 кв. м потушен на заводе металлоконструкций в Екатеринбурге

Posted 27 января 2019, 07:05
Published 27 января 2019, 07:05
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Пожар произошел на складе, который сдавался в аренду. Там находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. На момент возгорания людей в здании не было.
В тушении огня были задействованы 26 единиц техники, около 90 пожарных и пять звеньев газодымозащитной службы. Тушение огня было затруднено из-за большой загруженности склада и газовых баллонов, которые взрывались под действием огня.
Открытое горение удалось ликвидировать в 4:30, к 7:30 завершился разбор сгоревших конструкций, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.