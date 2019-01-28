30 стартап-команд при поддержке Сбербанка представят проекты инвестсообществу России

Прошедшие столь сложный отбор и не менее сложное обучение, стартапы 5 февраля представят свои успехи, а эксперты отберут из участников 7 команд, которые на четыре недели отправятся в Кремниевую долину для прохождения дополнительного обучения. Итогом станет выступление перед американскими инвесторами. За право обучения заграницей поборются пять стартапов в сфере медицины, три немедицинских проекта с использованием искусственного интеллекта, десять B2B-сервисов, шесть проектов по поиску и бронированию различных площадок, проекты в сфере промышленности, логистики, сфере IT. К участникам акселератора и демо-дня 5 февраля также присматривается Сбербанк, сообщает «ТАСС».