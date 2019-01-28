Судебный пристав из Екатеринбурга обвиняется в хищении 12 млн рублей

Posted 28 января 2019, 15:15
Published 28 января 2019, 15:15
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По версии следствия, мужчина, который работал в Ленинском райотделе судебных приставов, похитил не менее 12 млн рублей. Действовал он совместно с начальником отдела.
Пользуясь служебным положением, обвиняемый регистрировал исполнительные листы, которые на самом деле он заводил на подложных взыскателей, а плательщиками по ним указывались различные юридические лица.
Следователи установили причастность судебных приставов к 19 эпизодам хищения денежных средств.
Также пристав обвиняется в получении взятки в размере 1920 рублей 07 копеек за снятие ограничения на регистрацию с автомобиля.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемого ждет суд.