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Posted 28 января 2019, 15:15

Published 28 января 2019, 15:15

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Судебный пристав из Екатеринбурга обвиняется в хищении 12 млн рублей

28 января 2019, 15:15
Судебный пристав-исполнитель Ленинского райотдела ССП Екатеринбурга и его начальник обвиняются в хищении 12 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

По версии следствия, мужчина, который работал в Ленинском райотделе судебных приставов, похитил не менее 12 млн рублей. Действовал он совместно с начальником отдела.

Пользуясь служебным положением, обвиняемый регистрировал исполнительные листы, которые на самом деле он заводил на подложных взыскателей, а плательщиками по ним указывались различные юридические лица.

Следователи установили причастность судебных приставов к 19 эпизодам хищения денежных средств.

Также пристав обвиняется в получении взятки в размере 1920 рублей 07 копеек за снятие ограничения на регистрацию с автомобиля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемого ждет суд.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Деньги#Судебные приставы#Хищение
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