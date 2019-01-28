Условный приговор отменен: юрист из Екатеринбурга сядет на 4,5 года за растрату

Posted 28 января 2019,, 14:19
Published 28 января 2019,, 14:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Екатеринбургский юрист обвинялся в мошенничестве, растрате и присвоении вверенного ему имущества на сумму более 80 млн рублей. Обвинение утверждало, что юрист похитил деньги у своих работодателей.
Дело в отношении Воробьева начали рассматривать еще в 2015 году. В 2016 году районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание – шесть лет колонии и штраф 1 млн рублей.
Летом 2017 года президиум Свердловского облсуда отменил прежнее решение и направил дело в райсуд. Там Воробьев вновь был признан виновным и приговорен к пяти годам условно. Однако сторона обвинения подала апелляцию, которую удовлетворил облсуд. Таким образом, Никита Воробьев был приговорен к 4,5 годам колонии, пишут «Вечерние ведомости».