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Posted 28 января 2019,, 14:19

Published 28 января 2019,, 14:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Условный приговор отменен: юрист из Екатеринбурга сядет на 4,5 года за растрату

28 января 2019, 14:19
28 января свердловский облсуд приговорил юриста Никиту Воробьева к 4,5 годам тюрьмы, отменив предыдущее решение суда об условном наказании.

Екатеринбургский юрист обвинялся в мошенничестве, растрате и присвоении вверенного ему имущества на сумму более 80 млн рублей. Обвинение утверждало, что юрист похитил деньги у своих работодателей.

Дело в отношении Воробьева начали рассматривать еще в 2015 году. В 2016 году районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание – шесть лет колонии и штраф 1 млн рублей.

Летом 2017 года президиум Свердловского облсуда отменил прежнее решение и направил дело в райсуд. Там Воробьев вновь был признан виновным и приговорен к пяти годам условно. Однако сторона обвинения подала апелляцию, которую удовлетворил облсуд. Таким образом, Никита Воробьев был приговорен к 4,5 годам колонии, пишут «Вечерние ведомости».

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