Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово

Posted 29 января 2019,, 19:30
Published 29 января 2019,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Рейс из Екатеринбурга в город Усинск (Республика Коми) будет отправляться по средам в 13:50. По средам, в 16:20 пассажиры из Усинска смогут прилететь в столицу Свердловской области.
В Нижний Новгород самолёты будут летать по вторникам, в 21:20, обратный рейс в 9:00 по средам. Время в пути будет занимать примерно 2 часа, полёты будут проходить на самолётах Embraer ERJ-145 вместимостью 50 пассажиров.
В пресс-службе аэропорта Кольцово сообщают, что авиарейс из Екатеринбурга в Усинск появился впервые. Сообщение с Нижним Новгородом ранее не входило в осенне-зимнее расписание.