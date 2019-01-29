Два новых авиарейса из Екатеринбурга появятся в расписании аэропорта Кольцово

В Нижний Новгород самолёты будут летать по вторникам, в 21:20, обратный рейс в 9:00 по средам. Время в пути будет занимать примерно 2 часа, полёты будут проходить на самолётах Embraer ERJ-145 вместимостью 50 пассажиров.