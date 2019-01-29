Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Свердловской области превышен на 90%

В период с 21 по 27 января 2019 года в Свердловской области 50,1 тысячи жителей заболели ОРВИ и гриппом. Данный показатель превысил уровень эпидпорога по совокупному населению на 90%. По сравнению с количеством заболевших свердловчан на предыдущей неделе, число больных людей выросло на 33%. У 654 обследованных людей выявлены вирусы негрипозной этиологии (риновирусы, коронавирусы и метапневмовирусы), а также вирусы гриппа А (H1N1), гриппа (H3N2), гриппа В.