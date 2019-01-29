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Posted 29 января 2019,, 08:15

Published 29 января 2019,, 08:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Свердловской области превышен на 90%

29 января 2019, 08:15
По совокупному населению в Свердловской области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу.

В период с 21 по 27 января 2019 года в Свердловской области 50,1 тысячи жителей заболели ОРВИ и гриппом. Данный показатель превысил уровень эпидпорога по совокупному населению на 90%. По сравнению с количеством заболевших свердловчан на предыдущей неделе, число больных людей выросло на 33%. У 654 обследованных людей выявлены вирусы негрипозной этиологии (риновирусы, коронавирусы и метапневмовирусы), а также вирусы гриппа А (H1N1), гриппа (H3N2), гриппа В.

В Екатеринбурге зарегистрирована 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ, что превышает уровень эпидемиологического порога по совокупному населению на 104% и на 20% выше уровня прошлой недели.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске.

На 25 января в Свердловской области закрыты 302 группы в 224 детских садах, 231 класс в 94 школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в 29 дошкольных учреждениях и 40 школах.

Также в период с 21 по 25 января 2019 года зарегистрированы 1069 случаев с предварительным диагнозом «пневмония». Наиболее часто данное заболевание встречается в Сухом Логу, Кировграде, Богдановиче и Верхнем Тагиле, сообщается на официальном сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

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#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Статистика#ОРВИ#Пневмония
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