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Posted 29 января 2019,, 12:43

Published 29 января 2019,, 12:43

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Границы территорий 2 объектов культурного наследия обозначены в Нижнем Тагиле

29 января 2019, 12:43
Границы территорий «Дома Демидова и здания музея» и «Дома общества потребителей» Нижнего Тагила, которые числятся как объекты культурного наследия Свердловской области, определены Управлением госохраны объектов культурного наследия региона.

Приказом №16 определена территория «Дома общества потребителей», который находится на проспекте Ленина, 3.

Приказом №17 обозначена граница территории «Дома Демидова и здания музея», которые находятся на проспекте Ленина, 1.

На территориях объектов культурного наследия разрешено проводить работы по сохранению, воссозданию утраченных элементов, озеленению и благоустройству.

В соответствии с приказами запрещены новое строительство, установка рекламных объектов. Помимо этого, на территориях объектов культурного наследия запрещается создание разрушающих вибраций вблизи зданий и хоздеятельность, способствующая разрушению объектов.

Приказы об обозначении границ территорий опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

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#Общество#Культура#Нижний Тагил#Музей#Охрана#Демидовы#Объекты культурного наследия
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