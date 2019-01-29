Границы территорий 2 объектов культурного наследия обозначены в Нижнем Тагиле

Posted 29 января 2019,, 12:43
Published 29 января 2019,, 12:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Приказом №16 определена территория «Дома общества потребителей», который находится на проспекте Ленина, 3.
Приказом №17 обозначена граница территории «Дома Демидова и здания музея», которые находятся на проспекте Ленина, 1.
На территориях объектов культурного наследия разрешено проводить работы по сохранению, воссозданию утраченных элементов, озеленению и благоустройству.
В соответствии с приказами запрещены новое строительство, установка рекламных объектов. Помимо этого, на территориях объектов культурного наследия запрещается создание разрушающих вибраций вблизи зданий и хоздеятельность, способствующая разрушению объектов.
Приказы об обозначении границ территорий опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.