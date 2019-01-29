Сбор персональных данных? Фальшивый кастинг в сериал «Физрук» ТНТ объявлен в Тагиле

Для съемки в телесериале производства кинокомпании MFmedia, GudStorMedia по заказу телеканала ТНТ «Физрук». Съёмки будут проходить в Нижнем Тагиле. Требуются: молодые парни и девушки от 14 до 28 лет, симпатичные, позитивные, мужчины и женщины от 29 до 65 лет в массовку второго плана. Предпочтений по наличию опыта нет. Нам важен каждый актёр!