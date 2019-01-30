4 млрд рублей выделят на укрепление здоровья жителей Свердловской области

Из бюджета Свердловской области будет выделено 1 млрд 913 млн рублей, федеральный бюджет выделит 1 млрд 841 тыс. Большую часть этих средств получит проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который включает в себя выплату студенческих стипендий в медицинских учебных заведениях региона.