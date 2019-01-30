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Posted 30 января 2019, 02:30

Published 30 января 2019, 02:30

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

4 млрд рублей выделят на укрепление здоровья жителей Свердловской области

30 января 2019, 02:30
Национальный проект «Здравоохранение» на территории Свердловской области получит ассигнования в размере 4 млрд рублей из областного и федерального бюджета. Средства направят на укрепление здоровья свердловчан.

Из бюджета Свердловской области будет выделено 1 млрд 913 млн рублей, федеральный бюджет выделит 1 млрд 841 тыс. Большую часть этих средств получит проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который включает в себя выплату студенческих стипендий в медицинских учебных заведениях региона.

Средства также направят на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детское здравоохранение, укрепление общественного здоровья, старшее поколение и поддержку семей при рождении ребёнка.

Нацпроект «Здравоохранение» состоит из 8-ми федеральных проектов. Главная задача – снижение смертности среди трудоспособного населения, а также от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращение младенческой смертности, сообщает «Областная газета».

#Свердловская область#Здоровье#Деньги#Медицина#Финансирование#Федеральный бюджет#Областной бюджет
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