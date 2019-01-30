4 млрд рублей выделят на укрепление здоровья жителей Свердловской области

Posted 30 января 2019, 02:30
Published 30 января 2019, 02:30
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Из бюджета Свердловской области будет выделено 1 млрд 913 млн рублей, федеральный бюджет выделит 1 млрд 841 тыс. Большую часть этих средств получит проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который включает в себя выплату студенческих стипендий в медицинских учебных заведениях региона.
Средства также направят на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детское здравоохранение, укрепление общественного здоровья, старшее поколение и поддержку семей при рождении ребёнка.
Нацпроект «Здравоохранение» состоит из 8-ми федеральных проектов. Главная задача – снижение смертности среди трудоспособного населения, а также от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращение младенческой смертности, сообщает «Областная газета».