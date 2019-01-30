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Posted 30 января 2019, 06:19

Published 30 января 2019, 06:19

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Семья из Арамиля жила в аварийном доме шесть лет

30 января 2019, 06:19
Семья из Арамиля была переселена из аварийного жилья, не отвечающего санитарным и техническим нормам, после вмешательства прокуратуры.

Жительница Арамиля проживала по договору социального найма в доме на улице Заводская, 16, который не отвечал санитарным и техническим нормам. В декабре 2012 года помещение было признано аварийным, однако другого жилья заявительнице предоставлено не было.

Женщина обратилась в прокуратуру. Сысертский межрайонный прокурор подал иск в суд о возложении обязанностей на администрацию Арамильского городского округа по предоставлению заявительнице другого жилого помещения.

Требования прокурора были удовлетворены. Женщина и ее семья переехали по договору социального найма в благоустроенную квартиру в доме на улице Рабочая, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Аварийное жилье#Арамиль#Переселение
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