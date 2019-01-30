Семья из Арамиля жила в аварийном доме шесть лет

Posted 30 января 2019, 06:19
Published 30 января 2019, 06:19
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Жительница Арамиля проживала по договору социального найма в доме на улице Заводская, 16, который не отвечал санитарным и техническим нормам. В декабре 2012 года помещение было признано аварийным, однако другого жилья заявительнице предоставлено не было.
Женщина обратилась в прокуратуру. Сысертский межрайонный прокурор подал иск в суд о возложении обязанностей на администрацию Арамильского городского округа по предоставлению заявительнице другого жилого помещения.
Требования прокурора были удовлетворены. Женщина и ее семья переехали по договору социального найма в благоустроенную квартиру в доме на улице Рабочая, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.