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Posted 30 января 2019,, 08:32

Published 30 января 2019,, 08:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Туристический поток в Свердловскую область должен вырасти на 50% к 2035 году

30 января 2019, 08:32
Планируется, что к 2035 году турпоток на Средний Урал увеличиться на 50%. Для достижения данной цели планируется применить кластерный подход.

Проект стратегии развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года одобрен советом по развитию туризма Свердловской области под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, регион условно поделен на перспективные зоны развития. Указаны такие перспективные кластеры как «Самоцветное кольцо Урала», «Гора Белая», «Река Чусовая», «Большой Екатеринбург» и туристско-паломнический кластер «Верхотурье».

Предполагается, что будут созданы единые информационные центры, деятельность которых будет направлена на координацию работы кластеров. Также в проект включены создание интернет-портала и справочника.

Всего проект включает 15 направлений развития туризма. Планируется создание сети авто-кемпингов, что позволит обеспечить путешествие на автомобиле, а также развитие малой авиации с упрощенным режимом посадки между Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском, Пермью и Казанью, сообщается на официальном сайте Свердловской области.

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