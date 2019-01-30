Угнали автомобиль и совершили грабеж: двое подозреваемых задержаны в Нижнем Тагиле

55-летняя тагильчанка обратилась в отдел полиции с заявлением о нападении двух мужчин. Злоумышленники подъехали на серебристом автомобиле к женщине, когда она шла на остановку по улице Ульяновской. Мужчины попытались отобрать у тагильчанки сумку, но потерпевшая оказала сопротивление. Тогда один из нападавших толкнул женщину в плечо, от этого из сумки выпал кошелек, в котором находились банковские карты и 17 тысяч рублей. Мужчины забрали добычу и скрылись.