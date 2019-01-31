tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2019,, 02:00

Published 31 января 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

5 жильцов жилого дома эвакуированы в Серове из-за начавшегося пожара

31 января 2019, 02:00
Жители одной из квартир пятиэтажного муниципального дома в Серове вынуждены были экстренно покинуть жилое помещение из-за начавшегося на втором этаже пожара. Хозяйку спасатели вынесли на руках, остальные жильцы вышли на улицу в противогазах и по пожарной лестнице.

30 января в 14:08 на улице Зелёная в Серове произошёл пожар в квартире 2-го этажа пятиэтажного жилого дома.

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На место происшествия прибыли 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Через 12 минут пожар был ликвидирован, к 14:45 местного времени спасатели разобрали сгоревшие конструкции.

Из помещения были эвакуированы 5 человек, среди них два ребёнка. Пострадавших нет, огонь повредил только домашнее имущество, передаёт ГУ МЧС России по Свердловской области.

Материалы по теме
Жильцы 16-этажки эвакуированы в Екатеринбурге из-за горевшего в подъезде мусора
#Общество#Пожар#Дети#Пожарные#Эвакуация#Серов#Жилой дом#Жильцы
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07