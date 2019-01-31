5 жильцов жилого дома эвакуированы в Серове из-за начавшегося пожара

Жители одной из квартир пятиэтажного муниципального дома в Серове вынуждены были экстренно покинуть жилое помещение из-за начавшегося на втором этаже пожара. Хозяйку спасатели вынесли на руках, остальные жильцы вышли на улицу в противогазах и по пожарной лестнице.