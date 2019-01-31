5 жильцов жилого дома эвакуированы в Серове из-за начавшегося пожара

Posted 31 января 2019,, 02:00
Published 31 января 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
30 января в 14:08 на улице Зелёная в Серове произошёл пожар в квартире 2-го этажа пятиэтажного жилого дома.
Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На место происшествия прибыли 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Через 12 минут пожар был ликвидирован, к 14:45 местного времени спасатели разобрали сгоревшие конструкции.
Из помещения были эвакуированы 5 человек, среди них два ребёнка. Пострадавших нет, огонь повредил только домашнее имущество, передаёт ГУ МЧС России по Свердловской области.