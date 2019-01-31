Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось

Posted 31 января 2019, 19:30
Published 31 января 2019, 19:30
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Уже 8 случаев заболевания корью зарегистрировано в Екатеринбурге. По информации специалистов, болезнь распространяется преимущественно среди детей.
В связи с ростом числа заболевших Роспотребнадзор направил в мэрию рекомендации о не допуске учащихся, которые не привиты от кори, к занятиям. Срок ограничительных мер, пока что, точно не назван.
Также в срок до 1 марта, согласно постановлению главного санитарного врача Свердловской области, должна быть проведена иммунизация против кори. За обозначенное время жителям города нужно будет поставить прививку, сообщает URA.ru.