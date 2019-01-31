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Posted 31 января 2019, 19:30

Published 31 января 2019, 19:30

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Болеют преимущественно дети: число заболевших корью в Екатеринбурге удвоилось

31 января 2019, 19:30
Запрет на посещение образовательных учреждений Екатеринбурга для детей, не имеющих прививку от кори, планирует ввести Роспотребнадзор. В столице Свердловской области продолжает расти число заболевших.

Уже 8 случаев заболевания корью зарегистрировано в Екатеринбурге. По информации специалистов, болезнь распространяется преимущественно среди детей.

В связи с ростом числа заболевших Роспотребнадзор направил в мэрию рекомендации о не допуске учащихся, которые не привиты от кори, к занятиям. Срок ограничительных мер, пока что, точно не назван.

Также в срок до 1 марта, согласно постановлению главного санитарного врача Свердловской области, должна быть проведена иммунизация против кори. За обозначенное время жителям города нужно будет поставить прививку, сообщает URA.ru.

#Новости УрФО#Дети#Здоровье#Болезнь#Врачи#Корь#Екатеринбург
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