Рабочая группа по обсуждению переноса колоний из города создана в Нижнем Тагиле

В колониях содержатся от 7 до 10 тысяч человек. Из них часть отбывает наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Большинство содержащихся в исправительных учреждениях прибывает к нам из других городов. Значительная часть освободившихся остаётся в Нижнем Тагиле, что не способствует улучшению криминогенной ситуации. Есть единичные случаи совершения такими лицами тяжких преступлений. Я думаю, что этим вопросом мы ещё займёмся вместе с депутатами думы Нижнего Тагила и с депутатами Законодательного собрания,отметил полковник Абдулкадыров.