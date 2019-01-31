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Posted 31 января 2019, 12:41

Published 31 января 2019, 12:41

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Разбор ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле

31 января 2019, 12:41
В Нижнем Тагиле на Театральной площади начался разбор ледового городка. На сегодняшний день, 31 января, почти демонтирована новогодняя елка.

Демонтаж ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле. После разбора ледяных горок и скульптур будет открыт проезд со стороны проспекта Строителей. Ранее дата открытия назвалась 1 февраля.

По городским камерам наружного наблюдения видно, что на сегодняшний день, 31 января, разобрана только новогодняя елка, от нее осталась лишь часть каркаса. Горки остаются на прежнем месте.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ледовый городок#Горки#Демонтаж
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