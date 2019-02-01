Команда «Молодежка ОНФ» проведет экологический рейд в Нижнем Тагиле

Posted 1 февраля 2019, 14:42
Published 1 февраля 2019, 14:42
Modified 17 сентября 2022, 15:46
Updated 17 сентября 2022, 15:46
В рейде задействованы региональные операторы, экологи, журналисты. В ходе проверки команда поедет по трем адресам, на которых зафиксированы проблемы с вывозом ТКО. Помимо этого, участники опросят жителей ближайших домов.
Представители «Молодежки ОНФ» выявят нарушения, связанные с вывозом ТКО, и вернутся на проблемные места для проведения повторной проверки.
Эксперты ОНФ сообщили, что граждане обеспокоены ростом тарифов на мусор. Участники рейда познакомят тагильчан с работой регионального оператора и расскажут о действиях мусоросортировочных заводов и мусорных полигонов нового типа, сообщает «Тагильский рабочий».