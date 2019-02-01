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Posted 1 февраля 2019, 14:42

Published 1 февраля 2019, 14:42

Modified 17 сентября 2022, 15:46

Updated 17 сентября 2022, 15:46

Команда «Молодежка ОНФ» проведет экологический рейд в Нижнем Тагиле

1 февраля 2019, 14:42
1 и 2 февраля команда «Молодежка ОНФ» проведет экорейды в Нижнем Тагиле, Челябинске, Костроме, Казани. Цель команды – проверка мусорных полигонов на предмет готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО.

В рейде задействованы региональные операторы, экологи, журналисты. В ходе проверки команда поедет по трем адресам, на которых зафиксированы проблемы с вывозом ТКО. Помимо этого, участники опросят жителей ближайших домов.

Представители «Молодежки ОНФ» выявят нарушения, связанные с вывозом ТКО, и вернутся на проблемные места для проведения повторной проверки.

Эксперты ОНФ сообщили, что граждане обеспокоены ростом тарифов на мусор. Участники рейда познакомят тагильчан с работой регионального оператора и расскажут о действиях мусоросортировочных заводов и мусорных полигонов нового типа, сообщает «Тагильский рабочий».

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#Общество#Нижний Тагил#Мусор#Рейд#Вывоз мусора#Мусоропереработка#ТКО
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