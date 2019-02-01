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Posted 1 февраля 2019, 04:53

Published 1 февраля 2019, 04:53

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

1 февраля 2019, 04:53
31 января наблюдательный совет туркластера «Гора Белая», который расположится под Нижним Тагилом, ободрил разработанную концепцию развития ГЛК.

В кластер площадью 2,5 тысячи кв. км войдут 200 объектов, в том числе объекты, которые уже существуют, но будут реконструированы.

В рамках проекта планируется создание 50 км новых трасс для катания на горных лыжах, обустройство 400 км пешеходных троп. Кроме того, в планах установка колеса обозрения, организация инфраструктуры для катания на велосипедах и мотоциклах, коньках, летнего тюбинга, зиплайна.

План развития кластера разрабатывался с учетом опыта мировых лидеров туристического бизнеса. Об этом рассказал вице-губернатор региона Алексей Орлов. Также он отметил, что для муниципалитетов утвержденная концепция может стать основой при составлении планов по благоустройству, сообщает региональный департамент информполитики.

#Общество#Нижний Тагил#Проект#Гора Белая#Кластер
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