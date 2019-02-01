Наблюдательный совет одобрил концепцию кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

План развития кластера разрабатывался с учетом опыта мировых лидеров туристического бизнеса. Об этом рассказал вице-губернатор региона Алексей Орлов. Также он отметил, что для муниципалитетов утвержденная концепция может стать основой при составлении планов по благоустройству, сообщает региональный департамент информполитики.