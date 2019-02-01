Принес алименты: жительница Североуральска получила 6 лет за убийство экс-сожителя

Posted 1 февраля 2019, 11:02
Published 1 февраля 2019, 11:02
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
6 октября 2018 года жительница Североуральска распивала спиртные напитки с бывшим сожителем в своей квартире на улице Свердлова. Мужчина пришел, чтобы отдать алименты на содержание совместного ребенка.
В процессе застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт. Осужденная ударила гостя ножом в живот, после чего вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти жизнь мужчине.
Жительница Североуральска признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.