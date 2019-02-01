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Posted 1 февраля 2019, 11:02

Published 1 февраля 2019, 11:02

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Принес алименты: жительница Североуральска получила 6 лет за убийство экс-сожителя

1 февраля 2019, 11:02
Жительница Североуральска приговорена к 6 годам лишения свободы за убийство бывшего сожителя, который принес алименты на содержание их общего ребенка.

6 октября 2018 года жительница Североуральска распивала спиртные напитки с бывшим сожителем в своей квартире на улице Свердлова. Мужчина пришел, чтобы отдать алименты на содержание совместного ребенка.

В процессе застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт. Осужденная ударила гостя ножом в живот, после чего вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти жизнь мужчине.

Жительница Североуральска признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Убийство#Североуральск#Лишение свободы#Алименты#Алкогольное опьянение
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