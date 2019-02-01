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Posted 1 февраля 2019, 02:00

Published 1 февраля 2019, 02:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займёт 4 года

1 февраля 2019, 02:00
Федеральные и областные власти планируют потратить на рекультивацию закрытого на данный момент Широкореченского полигона 650 млн рублей. Согласно плану мероприятий, завершить все процедуры планируется через 4 года.

Федеральный бюджет направит 500 млн рублей, ещё 150 млн будет выделено из бюджета Свердловской области.

Все отходы на полигоне захоронят, откосы будут укреплены, появится система дегазации и окончательный изоляционный экран из специального материала, глины и песка. Затем агрономы проведут комплекс мероприятий, направленных на восстановление плодородного слоя почвы. Планируется рекультивировать 24 гектара земли.

Срок реализации экологического проекта займёт 4 года. На данный момент он проходит государственную экспертизу, сообщает Znak.com.

#Новости УрФО#Экология#Свердловская область#Здоровье#Деньги#Мусор#Федеральный бюджет#Областной бюджет#Полигоны ТБО#Екатеринбург
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