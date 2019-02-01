Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге займёт 4 года

Posted 1 февраля 2019, 02:00
Published 1 февраля 2019, 02:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Федеральный бюджет направит 500 млн рублей, ещё 150 млн будет выделено из бюджета Свердловской области.
Все отходы на полигоне захоронят, откосы будут укреплены, появится система дегазации и окончательный изоляционный экран из специального материала, глины и песка. Затем агрономы проведут комплекс мероприятий, направленных на восстановление плодородного слоя почвы. Планируется рекультивировать 24 гектара земли.
Срок реализации экологического проекта займёт 4 года. На данный момент он проходит государственную экспертизу, сообщает Znak.com.