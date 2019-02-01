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Posted 1 февраля 2019, 03:00

Published 1 февраля 2019, 03:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Роспотребнадзор рекомендовал запретить массовые мероприятия в Екатеринбурге

1 февраля 2019, 03:00
В мэрию Екатеринбурга из Роспотребнадзора поступило предложение запретить мероприятия с массовым скоплением людей. Причиной запрета является рост числа заболевших ОРВИ, в том числе, гриппом.

Из-за вспышки заболеваемости ОРВИ предлагается ограничить или вовсе запретить концерты и иные массовые мероприятия. Письмо Роспотребнадзора носит, при этом, рекомендательный характер и необязательно к исполнению.

Конечно, мы понимаем, что администрация не может повлиять на всех, но надеемся, что в остальные организации будут направлены письма с просьбой об отмене или ограничительных мерах, отметили в ведомстве.

Эпидпорог по ОРВИ и грипп у в свердловской столице превышен по всем категориям, кроме новорожденных. За последнее время число заболевших достигло 21 тыс. человек. В больницах на данный момент находится 300 человек, из них 10 – в тяжёлом состоянии и 6 на искусственной вентиляции лёгких, сообщает Znak.com.

#Новости УрФО#Грипп#Здоровье#Концерт#Роспотребнадзор#Запрет#ОРВИ#Болезни#Екатеринбург
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