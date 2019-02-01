Роспотребнадзор рекомендовал запретить массовые мероприятия в Екатеринбурге

Эпидпорог по ОРВИ и грипп у в свердловской столице превышен по всем категориям, кроме новорожденных. За последнее время число заболевших достигло 21 тыс. человек. В больницах на данный момент находится 300 человек, из них 10 – в тяжёлом состоянии и 6 на искусственной вентиляции лёгких, сообщает Znak.com.