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Posted 1 февраля 2019, 08:07

Published 1 февраля 2019, 08:07

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Свердловский замгубернатора Сергей Швиндт возглавил рабочую группу по экотехнопаркам

1 февраля 2019, 08:07
Заместитель губернатора свердловской области Сергей Швиндт назначен руководителем рабочей группы по созданию площадок по переработке ТКО.

31 января в Екатеринбурге состоялось первое заседание рабочей группы по созданию экотехнопарков в Свердловской области. Руководителем группы назначен заместитель Евгения Куйвашева Сергей Швиндт. Рабочая группа будет заниматься вопросами, связанными с организацией площадок по переработке твердых коммунальных отходов в рамках мусорной реформы.

Планируется, что в Свердловской области появятся два экотехнопарка – в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. На их территории будут построены полигоны для хранения отходов, мусоросортировочные заводы, а также площадки под строительный мусор и крупногабаритные отходы. Также рассматривается перспектива организации переработки пластика, металла, стекла и древесины.

Результатом заседания рабочей группы стало поручение правительству, согласно которому требуется изучение состава и объемов отходов, поступающих на полигоны, в рамках подготовки к созданию экотехнопарков, сообщает Znak.com.

#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Полигон#Екатеринбург#ТКО#Сергей Швиндт
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