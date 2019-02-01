Свердловский замгубернатора Сергей Швиндт возглавил рабочую группу по экотехнопаркам

Планируется, что в Свердловской области появятся два экотехнопарка – в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. На их территории будут построены полигоны для хранения отходов, мусоросортировочные заводы, а также площадки под строительный мусор и крупногабаритные отходы. Также рассматривается перспектива организации переработки пластика, металла, стекла и древесины.