Уголовное дело по факту смерти 7-месячного ребёнка возбуждено в Нижнем Тагиле

Posted 1 февраля 2019,, 02:30
Published 1 февраля 2019,, 02:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следователи возбудили уголовное дело для того, чтобы установить обстоятельства гибели младенца. Будут проведены допросы, назначены необходимые экспертизы и выполнены иные, необходимые для сбора доказательств, действия.
Также будут проверены условия в которых воспитывался ребёнок, а при наличии достаточных оснований следователи дадут правовую оценку действию или бездействию родителей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Напомним, 30 января в инфекционной больнице Нижнего Тагила скончался 7-месячный ребёнок. Согласно предварительным данным, у него диагностировали травму головы. Имеются неподтверждённые данные, что мама ребёнка находилась в состоянии алкогольного опьянения.