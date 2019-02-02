Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге мужчина приговорен к 1 году

Posted 2 февраля 2019,, 05:37
Published 2 февраля 2019,, 05:37
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
7 ноября 2018 года мужчина попытался поджечь памятник первому президенту России, однако был задержан правоохранителями. Поскольку у Игоря Щуки было белорусское гражданство, екатеринбургский мировой суд принял решение о рассмотрении дела в Белоруссии, но кассационная инстанция отменила это решение, и приговор был вынесен в России.
Щука является сторонником «Другой России». В 2009 году он был осужден за возбуждение ненависти либо вражды и оскорбление представителя власти, сообщают «Вечерние Ведомости».