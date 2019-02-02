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Posted 2 февраля 2019,, 05:37

Published 2 февраля 2019,, 05:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Пытавшийся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге мужчина приговорен к 1 году

2 февраля 2019, 05:37
В Смоленске суд приговорил к 1 году колонии Игоря Щуку за попытку поджога памятника Борису Ельцину Екатеринбурге.

7 ноября 2018 года мужчина попытался поджечь памятник первому президенту России, однако был задержан правоохранителями. Поскольку у Игоря Щуки было белорусское гражданство, екатеринбургский мировой суд принял решение о рассмотрении дела в Белоруссии, но кассационная инстанция отменила это решение, и приговор был вынесен в России.

Щука является сторонником «Другой России». В 2009 году он был осужден за возбуждение ненависти либо вражды и оскорбление представителя власти, сообщают «Вечерние Ведомости».

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#Происшествия#Новости УрФО#Поджог#Активисты#Памятник#Вандализм#Борис Ельцин#Игорь Щука
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