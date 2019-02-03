tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2019,, 04:00

Published 3 февраля 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска

3 февраля 2019, 04:00
В Челябинске местный житель, который в 2000 году расчленил своего одноклассника, работал врачом в больнице. Мужчина, страдающий шизофренией, подделал диплом об образовании и вел прием пациентов.

Лжеврач на протяжении двух месяцев вел прием людей в кабинете профилактики. В его обязанности входило консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни.

В больницу мужчина устроился работать по поддельным документам, поскольку медицинского образования у него не было. В 2000 году, когда челябинцу было 16 лет, он был признан больным шизофренией со стремлением к убийству. Экспертиза была назначена в результате того, что молодой человек убил своего одноклассника и расчленил его тело.

Парень жил с отцом, который работал психиатром. Он увлекался черной магией, ставил опыты над животными, в будущем планировал стать врачом.

После убийства он 10 лет проходил лечение в психбольнице. В 2012 году его оттуда выпустили и он лечился амбулаторно.

Лжеврач был активным участником медицинских форумов. Там он писал, что работает в больнице. На одном из таких форумов его узнал психиатр, который ранее занимался лечением шизофреника. Именно он сообщил в прокуратуру о происходящем.

Челябинец был задержан, его обвиняют в хранении наркотиков – в квартире нашли марихуану – и в использовании поддельных документов, пишет «Интерфакс».

Материалы по теме
Врач в Камышлове приговорена к 2 годам ограничения свободы за пробитый пищеводВрач из Каменска-Уральского и его жена продавали пациентам бесплатные фиксаторы
#Происшествия#Больница#Убийство#Шизофрения#Врач#Челябинск
Подпишитесь
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
Сегодня, 14:50
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07