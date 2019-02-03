Совершивший убийство шизофреник работал врачом в больнице Челябинска

В больницу мужчина устроился работать по поддельным документам, поскольку медицинского образования у него не было. В 2000 году, когда челябинцу было 16 лет, он был признан больным шизофренией со стремлением к убийству. Экспертиза была назначена в результате того, что молодой человек убил своего одноклассника и расчленил его тело.