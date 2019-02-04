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Posted 4 февраля 2019, 11:59

Published 4 февраля 2019, 11:59

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Директор ЦПКиО в Екатеринбурге будет назначен после выбора концепции развития парка

4 февраля 2019, 11:59
До определения концепции развития ЦПКиО в Екатеринбурге планируется назначить исполняющего обязанности директора одного из заместителей Романа Шадрина.

Администрация Екатеринбурга продолжает принимать проекты концепции развития парка имени В. Маяковского. По словам вице-мэра Анатолия Гагарина, на данный момент поданы три проекта, в том числе от голландских разработчиков.

Также замглавы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий рассказал, что после ухода в отставку Романа Шадрина планируется назначить исполняющего обязанности директора ЦПКиО из числа замов генерала.

Директор будет назначен после выбора концепции развития парка. Его главными задачами станет разделение зон релакса и аттракционов, а также определение предназначения фан-зоны, построенной к чемпионату мира по футболу в 2018 году, информирует Znak.com.

#Общество#Новости УрФО#Парк Маяковского#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург
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