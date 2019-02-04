Ветераны Афганистана приняли участие в турнире по стендовой стрельбе в Новоасбесте

Стрелки соревновались в тех группах: «А», «В» и «С». В первую группу вошли те, кто во время прошлых соревнований выбил восемь точных выстрелов; участниками второй группы стали выбившие меньше восьми мишеней, начинающие стрелки и охотники; в третьей группе соревновались участники локальных войн.