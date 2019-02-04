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Posted 4 февраля 2019,, 15:10

Published 4 февраля 2019,, 15:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Ветераны Афганистана приняли участие в турнире по стендовой стрельбе в Новоасбесте

4 февраля 2019, 15:10
2 февраля в Новоасбесте прошел турнир по стендовой стрельбе. Соревнование было приурочено к 30-летию со дня вывода войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие 38 человек. В том числе спортсмены из Нижнего Тагила и Невьянска, а также из шести администраций округа.

Стрелки соревновались в тех группах: «А», «В» и «С». В первую группу вошли те, кто во время прошлых соревнований выбил восемь точных выстрелов; участниками второй группы стали выбившие меньше восьми мишеней, начинающие стрелки и охотники; в третьей группе соревновались участники локальных войн.

В турнире приняли участие 12 ветеранов локальных войн. В этой группе первое место занял Андрей Рассадников, представляющий Новоасбестовскую ТА.

В группе «А» лучшим стал Владимир Казанцев из Петрокаменска. В группе «В» лучшим также стал предводитель Петрокаменской администрации - Сергей Шульгин.

Всех участников турнира по стрельбе поздравил председатель Нижнетагильского городского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Андрей Банников, сообщается на официальном сайте ГГО.

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#Свободное время#ГГО и пригород#Ветераны#Новоасбест#Стрельба#Турнир#Афганистан#Локальные войны
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