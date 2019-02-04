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Posted 4 февраля 2019, 11:29

Published 4 февраля 2019, 11:29

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Замглавы Нижнего Тагила Вадим Кулик покинул свой пост

4 февраля 2019, 11:29
Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик освобожден от должности.

Вице-мэр Вадим Кулик покинул свой пост 29 января 2019 года в связи «с переходом на другую работу», об этом говорится в официальном постановлении на сайте администрации Нижнего Тагила.

С 25 декабря 2018 года обязанности замглавы города по городскому хозяйству и строительству исполняет начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Напомним, в октябре 2018 года редакция TagilCity.ru прогнозировала отставку Вадима Кулика, высказав версию, что вице-мэр может уйти в «Службу заказчика», а его место займет Владимир Юрченко. Пока новое место работы Вадима Кулика не озвучивается.

#Политика#Нижний Тагил#Администрация#Владислав Пинаев#Вице-мэр
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