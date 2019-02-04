Замглавы Нижнего Тагила Вадим Кулик покинул свой пост

Напомним, в октябре 2018 года редакция TagilCity.ru прогнозировала отставку Вадима Кулика, высказав версию, что вице-мэр может уйти в «Службу заказчика», а его место займет Владимир Юрченко. Пока новое место работы Вадима Кулика не озвучивается.