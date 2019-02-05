Более 80 тагильчан посетили выставку американского фотографа в галерее «Угол»

Девушка рассказала, что организовать выставку в Нижнем Тагиле ей предложил куратор Галереи современного искусства Центральной городской библиотеки Евгений Комухин. Представленные на выставке «В другом месте» работы были сделаны в Перу, Боливии и Мексике. Фотографии сделаны в духе сюрреализма. На открытие пришли более 80 молодых людей.