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Posted 5 февраля 2019, 01:00

Published 5 февраля 2019, 01:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Более 80 тагильчан посетили выставку американского фотографа в галерее «Угол»

5 февраля 2019, 01:00
4 февраля выставка американки Телаваи Рейнольдс открылась в галерее «Угол» в Нижнем Тагиле. Открытие посетили более 80 тагильчан.

Телавая приехала в Россию впервые. В рамках своего визита она встретилась с тагильскими школьниками, посетила деревню Арамашево, а также побывала нескольких культурных мероприятиях Нижнего Тагила.

Фотограф представила 19 снимков на выставке в галерее «Угол», которая расположена в культурном центре «Дом Окуджавы».

Девушка рассказала, что организовать выставку в Нижнем Тагиле ей предложил куратор Галереи современного искусства Центральной городской библиотеки Евгений Комухин. Представленные на выставке «В другом месте» работы были сделаны в Перу, Боливии и Мексике. Фотографии сделаны в духе сюрреализма. На открытие пришли более 80 молодых людей.

Выставка фотографий Телаваи Рейнольдс проработает до 8 февраля, сообщает пресс-служба МБУК «ЦГБ».

#Свободное время#Нижний Тагил#Выставка#Искусство#Фотографии#Фотограф
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