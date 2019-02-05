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Posted 5 февраля 2019, 05:58

Published 5 февраля 2019, 05:58

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме

5 февраля 2019, 05:58
Школы и детсады Нижнего Тагила, несмотря на холода, работают в штатном режиме. Учебный процесс не отменен.

В Нижнем Тагиле, по данным на 5 февраля 2019 года, почти во всех школах города не прекращается образовательный процесс. Учреждения работают в штатном режиме.

Порядка 10-40% детей находятся на уроках, образовательный процесс не отменен,говорят в Управлении образования Нижнего Тагила.

Исключением стали 86 гимназия и 80 школа.

86 гимназия закрыта на карантин и 80 школа, там низкий температурный режим, сегодняшний день у них объявлен днем самоподготовки,сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Также в городе работают все детские сады. 50 групп в ДОУ Нижнего Тагила закрыты на карантин.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школьники#Школа#Мороз
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