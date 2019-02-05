Учебный процесс не отменен: школы и детсады Нижнего Тагила работают в штатном режиме

Posted 5 февраля 2019, 05:58
Published 5 февраля 2019, 05:58
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В Нижнем Тагиле, по данным на 5 февраля 2019 года, почти во всех школах города не прекращается образовательный процесс. Учреждения работают в штатном режиме.
Порядка 10-40% детей находятся на уроках, образовательный процесс не отменен,говорят в Управлении образования Нижнего Тагила.
Исключением стали 86 гимназия и 80 школа.
86 гимназия закрыта на карантин и 80 школа, там низкий температурный режим, сегодняшний день у них объявлен днем самоподготовки,сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
Также в городе работают все детские сады. 50 групп в ДОУ Нижнего Тагила закрыты на карантин.