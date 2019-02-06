Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ запущена в субъектах России

Posted 6 февраля 2019,, 19:30
Published 6 февраля 2019,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 18 февраля.
Специалисты Управлений Роспотребнадзора в субъектах России расскажут об основных правила, следуя которым можно будет не заболеть, о симптомах гриппа и ОРВИ и первых действиях в случае недомогания.
Родители получат рекомендации о том, как уберечь детей от заражения и как правильно использовать маски, сообщается на сайте Роспотребнадзора.