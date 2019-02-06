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Posted 6 февраля 2019,, 19:30

Published 6 февраля 2019,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ запущена в субъектах России

6 февраля 2019, 19:30
Роспотребнадзор организовал консультацию граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет осуществляться, как по телефонам горячей линии, так и в консультационных пунктах.

Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 18 февраля.

Специалисты Управлений Роспотребнадзора в субъектах России расскажут об основных правила, следуя которым можно будет не заболеть, о симптомах гриппа и ОРВИ и первых действиях в случае недомогания.

Родители получат рекомендации о том, как уберечь детей от заражения и как правильно использовать маски, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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