Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ запущена в субъектах России

Роспотребнадзор организовал консультацию граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет осуществляться, как по телефонам горячей линии, так и в консультационных пунктах.