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Posted 6 февраля 2019, 15:57

Published 6 февраля 2019, 15:57

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Риелтор осуждена на 3 года за продажу квартиры слепого екатеринбуржца

6 февраля 2019, 15:57
Три года колонии получила риелтор, которая обманным путем заставила подписать договор купли-продажи квартиры слепого екатеринбуржца.

Жительница Екатеринбурга обратилась к осужденной за помощью в продаже своей квартиры.

В квартире был прописан человек, который проходил лечение в психбольнице. Поскольку обременения затруднило бы сделку, риэлтор решила привлечь к сделке гражданского мужа собственницы квартиры, у которого имелись заболевания слуха и зрения. У мужчины была собственная квартира.

Обманным путем под видом справок о лицах, прописанных в квартире, осужденная заставила слепого мужчину подписать договор купли-продажи на его квартиру и расписку о получении им 2 млн. рублей за нее.

Таким образом, мужчина продал свою квартиру, сам не зная этого.

Суд приговорил риелтора к трем годам исправительной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Общество#Новости УрФО#Мошенничество#Риэлтор#Купля-продажа
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