Риелтор осуждена на 3 года за продажу квартиры слепого екатеринбуржца

В квартире был прописан человек, который проходил лечение в психбольнице. Поскольку обременения затруднило бы сделку, риэлтор решила привлечь к сделке гражданского мужа собственницы квартиры, у которого имелись заболевания слуха и зрения. У мужчины была собственная квартира.