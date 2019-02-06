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Posted 6 февраля 2019, 15:08

Published 6 февраля 2019, 15:08

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Жительница Волчанска осуждена на 6,5 лет за смертельное ранение своей матери

6 февраля 2019, 15:08
41-летняя жительница Волчанска осуждена на 6,5 лет за то, что пырнула ножом свою мать. Через день после нанесения ранения женщина умерла.

В мае 2018 года между женщинами произошел конфликт. Подсудимая находилась в нетрезвом состоянии. В ходе конфликта она взяла нож и ударила им свою 67-летнюю мать в живот. После этого конфликт был исчерпан. Вызывать скорую помощь женщины не стали. Однако на следующий день после инцидента пожилой женщине стало плохо. Тогда осужденная вызвала медиков, но ее мать умерла до приезда бригады скорой помощи.

Суд приговорил женщину к 6,5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

#Происшествия#Смерть#Ножевое ранение#Нож#Мать#Волчанск
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