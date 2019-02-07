8-летний житель Лесного впал в кому после катания на местной горке

В 01:25 прибыла комплексная бригада ТЦМК в составе анестезиолога-реаниматолога, детского травматолога и фельдшера, которые боролись за жизнь ребенка в течение 1,5 часов. После того, как состояние пострадавшего было стабилизировано, он был доставлен в городскую больницу №1 Нижнего Тагила.