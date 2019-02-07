tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2019,, 02:00

Published 7 февраля 2019,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске

7 февраля 2019, 02:00
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков проверит факт избиения трёхлетнего ребёнка матерью-военнослужащей в Новоуральске. В случае если информация подтвердится, то дело будет передано военным следователям.

В случае подтверждения факта избиения, речь будет идти в первую очередь о насилии в отношении ребёнка, что является прерогативой следственных органов. Но аппарат уполномоченного, в любом случае, не оставит инцидент без внимания.

Мы начали работать с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, были ли ранее подобные проявления, привлекались ли родители за ненадлежащее воспитание и содержание детей, и так далее,заявил Игорь Мороков.

В комиссии подтвердили наличие соответствующих запросов. Также поступило официальное подтверждение того, что мать является военнослужащей, что делает её специальным субъектом правоотношений, сообщает пресс-центр аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области.

Рассматривать административные материалы в отношении этой женщины мы не можем, поскольку она военнослужащий. После проверки полиция направит материалы командиру войсковой части либо в военную прокуратуру в зависимости от того, к какому выводу придут правоохранители,пояснила председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Бронникова.

#Общество#Ребенок#Проверка#Избиение#Новоуральск#Омбудсмен#Игорь Мороков#Уполномоченный
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07