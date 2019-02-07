Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске

Рассматривать административные материалы в отношении этой женщины мы не можем, поскольку она военнослужащий. После проверки полиция направит материалы командиру войсковой части либо в военную прокуратуру в зависимости от того, к какому выводу придут правоохранители,пояснила председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Бронникова.