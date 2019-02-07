Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске

Posted 7 февраля 2019,, 02:00
Published 7 февраля 2019,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В случае подтверждения факта избиения, речь будет идти в первую очередь о насилии в отношении ребёнка, что является прерогативой следственных органов. Но аппарат уполномоченного, в любом случае, не оставит инцидент без внимания.
Мы начали работать с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, были ли ранее подобные проявления, привлекались ли родители за ненадлежащее воспитание и содержание детей, и так далее,заявил Игорь Мороков.
В комиссии подтвердили наличие соответствующих запросов. Также поступило официальное подтверждение того, что мать является военнослужащей, что делает её специальным субъектом правоотношений, сообщает пресс-центр аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области.
Рассматривать административные материалы в отношении этой женщины мы не можем, поскольку она военнослужащий. После проверки полиция направит материалы командиру войсковой части либо в военную прокуратуру в зависимости от того, к какому выводу придут правоохранители,пояснила председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Бронникова.