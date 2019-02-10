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Posted 10 февраля 2019,, 15:59

Published 10 февраля 2019,, 15:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

2 человека пострадали и 23 эвакуированы из горящего дома в Алапаевске

10 февраля 2019, 15:59
На окраине Алапаевска загорелся двухэтажный 8-квартирный жилой дом. Из огня спасатели эвакуировали 23 человека и ещё двоих госпитализировали из-за отравления продуктами горения.

Днём 10 февраля поступило сообщение о горящем жилом доме на улице Крылова в Алапаевске. Пожар возник в одной из квартир на 2-ом этаже и по деревянным конструкциям перешёл на кровлю. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в тушении задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и 34 спасателя.

Из горящей квартиры были спасены 2 человека, их госпитализировали из-за отравления продуктами горения и после осмотра медиками отпустили домой. Также спасатели эвакуировали 23 жильцов дома, среди которых есть 1 ребёнок.

Эвакуированные люди отказались от предоставленного администрацией города общежития в качестве места временного места проживания и разместились у родственников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Причины пожара предстоит установить специалистам.

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