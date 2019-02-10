2 человека пострадали и 23 эвакуированы из горящего дома в Алапаевске

Днём 10 февраля поступило сообщение о горящем жилом доме на улице Крылова в Алапаевске. Пожар возник в одной из квартир на 2-ом этаже и по деревянным конструкциям перешёл на кровлю. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в тушении задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и 34 спасателя.