2 человека пострадали и 23 эвакуированы из горящего дома в Алапаевске

Posted 10 февраля 2019,, 15:59
Published 10 февраля 2019,, 15:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Днём 10 февраля поступило сообщение о горящем жилом доме на улице Крылова в Алапаевске. Пожар возник в одной из квартир на 2-ом этаже и по деревянным конструкциям перешёл на кровлю. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в тушении задействовали 13 единиц пожарно-спасательной техники и 34 спасателя.
Из горящей квартиры были спасены 2 человека, их госпитализировали из-за отравления продуктами горения и после осмотра медиками отпустили домой. Также спасатели эвакуировали 23 жильцов дома, среди которых есть 1 ребёнок.
Эвакуированные люди отказались от предоставленного администрацией города общежития в качестве места временного места проживания и разместились у родственников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Причины пожара предстоит установить специалистам.