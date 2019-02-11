Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания

Posted 11 февраля 2019,, 04:30
Published 11 февраля 2019,, 04:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
134 года назад была основана Екатеринбургская епархия. 11 февраля в честь дня основания запланирован ряд мероприятий.
В частности, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря.
В 14.00 откроется выставка, посвященная епархии. Еще одна фотовыставка откроет двери в Духовной семинарии в Екатеринбурге, она будет посвящена Царским дням.
В 19.00 в Духовно-просветительском центре епархии стартует Сретенский молодёжный фестиваль, сообщает Екатеринбургская епархия.