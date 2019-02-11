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Posted 11 февраля 2019,, 04:30

Published 11 февраля 2019,, 04:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания

11 февраля 2019, 04:30
11 февраля 2019 года Екатеринбургская епархия отмечает 134-й День рождения.

134 года назад была основана Екатеринбургская епархия. 11 февраля в честь дня основания запланирован ряд мероприятий.

В частности, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря.

В 14.00 откроется выставка, посвященная епархии. Еще одна фотовыставка откроет двери в Духовной семинарии в Екатеринбурге, она будет посвящена Царским дням.

В 19.00 в Духовно-просветительском центре епархии стартует Сретенский молодёжный фестиваль, сообщает Екатеринбургская епархия.

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#Общество#Новости УрФО#День рождения#Епархия#Митрополит Кирилл#Екатеринбург
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